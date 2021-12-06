Libya'dan 25 yıl sonra ilk gemi geldi

Libya'dan İzmir'e 25 yıl aranın ardından gerçekleştirilen ilk yolcu gemisi seferinin yolcularına lokum ikram edildi.

6.12.2021 09:25:000
Paylaş Tweet Paylaş
Libya'dan 25 yıl sonra ilk gemi geldi

Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla başlatılan seferler kapsamında 3 gün önce Misrata'dan yola çıkan ve bu sabah Alsancak Limanı'na yanaşan "Kevalay Queen"in 107 yolcusuna, limanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Yolculara ardından lokum ikram edildi.

Yolculardan Fayyaz Sarrari, gazetecilere Trablus’ta yaşadığını ve İzmir’e arkadaşlarıyla gezmek için geldiğini söyledi.

Sarrari, İzmir'i daha önce görmediğini ama güzel bir şehir olduğunu duyduğunu ifade etti.

Tatil boyunca arkadaşlarıyla İzmir’i gezeceklerini belirten Sarrari, "Gemi yolculuğu çok güzel geçti. Rahattı" dedi.

Trabluslu Musab Irgali ise 5 kişilik aile olarak geldiklerini kaydetti.

İzmir’e ilk gelişleri olduğunu ve gezmek istediklerini ifade eden Irgali, "Alışveriş yapacağız. Gezeceğiz. Daha önce İstanbul’a gitmiştik. Gemi yolculuğu çok güzel geçti" diye konuştu.

Mariam Aliallafi ise keyifli bir yolculuk yaşadıklarını aktararak, İzmir’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2021 Aralık başlıkları...

Capital 2021 Aralık başlıkları...

Capital 2021 Kasım başlıkları

Capital 2021 Kasım başlıkları

Capital 2021 Ekim başlıkları

Capital 2021 Ekim başlıkları

Capital 2021 Eylül başlıkları...

Capital 2021 Eylül başlıkları...

Dijital müşteri yakın takipte

Dijital müşteri yakın takipte

Capital 2021 Ağustos başlıkları...

Capital 2021 Ağustos başlıkları...

Yorum Yaz