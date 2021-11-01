Ligin zirvesindeki Trabzonspor, borsada rekora koşuyor

Süper Lig'de rakiplerini geride bırakarak en üst sıraya yerleşen Trabzonspor, Borsa'da işlem gören diğer spor şirketlerine de fark attı.

Trabzonspor, geçen ay Borsa liginde de yüzde 65,8 ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor şirketi olurken, şirketin hisse fiyatı 5,70 lirayla 10,5 yılın en yüksek seviyesini, piyasa değeri de 2 milyar 710 milyon lirayla tarihi zirvesini gördü.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulübü şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, ekimde yatırımcısını sevindirirken, Fenerbahçe Futbol AŞ üzdü. AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, geçen ay yüzde 16,5 değer kazandı.

Trabzonspor, ekim ayında yüzde 65,8 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor, böylece 18 ayın en iyi performansını sergiledi.

Trabzonspor'un hisse fiyatı da 5,70 lirayla Ocak 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Borsa liginde de zirveye oturdu

Süper Lig'de rakiplerini geride bırakarak en üst sıraya yerleşen Trabzonspor, Borsa'da işlem gören diğer spor şirketlerine de fark attı.

Analistler, yeşil sahalarda durdurulamayan Trabzonspor'un, Borsa'da da yatırımcısını sevindirdiğini ifade etti.

Geçen ay Galatasaray'ın hisseleri yüzde 11,4 ve Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 5,8 değer kazanırken, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 8,9 değer kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen ve sponsorluk anlaşmaları imzalayan Galatasaray, Borsa'da da iyi bir performans sergiledi. Galatasaray Kulübü, iç saha maçlarını oynadığı Seyrantepe'deki stadının isim sponsorluğu için Nef ile sözleşme imzaladı. Kulüp ayrıca, Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 10 sezon için stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesine imza attı.

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç açıcı bir performans sergilemeyen Fenerbahçe ise Borsa'da yatırımcısına kaybettirdi.

Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran da Trabzonspor

Trabzonspor, aylık bazda olduğu gibi yılbaşına göre performansa bakıldığında da Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında hisseleri en fazla yükselen spor şirketi oldu. Trabzonspor'un hisseleri bu dönemde yüzde 122,1 artış kaydetti.

Borsa'da bu dönemde Beşiktaş yüzde 54,5 ve Fenerbahçe yüzde 3,5, kazandırırken, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 10,9 değer kaybetti.

Trabzonspor'un piyasa değeri tarihi zirvesinde

Trabzonspor'un piyasa değeri, geçen ay 2 milyar 710 milyon lirayla tarihi zirvesini gördü.

Ekim ayını, Fenerbahçe 3 milyar 28 milyon 788 bin lira, Galatasaray 1 milyar 949 milyon 400 bin lira ve Beşiktaş 1 milyar 497 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.