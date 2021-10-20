Lojistiğe kadın eli değdi

Yüksek kadın istihdamının yanı sıra Aras Kargo'da kadın dostu birçok uygulama da hayata geçirildi.

Pandeminin başladığı andan itibaren artan kargo talebinin, lojistik sektörü için yeni istihdam fırsatlarını ortaya çıkardığını belirten Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif İnci Aras “Evden çıkamadığımız için online alışverişlere büyük talep oldu. Ayrıca birbirlerini göremeyen insanlar birbirlerine hediyeler yolladı. Öte yandan bu süreçte birçok insan evde üretmeye ve bunları satmaya başladı. Tüm bu nedenlerden dolayı oluşan kargo talebiyle, lojistik sektörü pandeminin yıldızı oldu. Herkes evlerindeyken kuryeler, Tüm Türkiye’de yoğun şekilde çalıştı” dedi.

Pandemi sürecinde kadın kurye sayısında da büyük bir artış olduğuna dikkat çeken Elif İnci Aras, “Daha öncesinde kargoculukta çok sınırlı sayıda kadın görebiliyorduk. Olan kadınlar da genelde genel merkez ve şubelerde görevli çalışanlardı. Ancak bu süreçte artık sahada aktif şekilde çalışan birçok kadın kurye görmeye başladık. Artan kadın kurye görünürlüğü her geçen gün yeni kadınları da bu sektöre çekiyor. Biz zaten her zaman kadın çalışan istihdam oranımızı yüksek tutmaya çalışıyorduk. Şu anda da 1600’ün üzerinde kadın çalışanımız bulunuyor” diye konuştu.

Kadın dostu uygulamalar

Yüksek kadın istihdamının yanı sıra Aras Kargo'da kadın dostu birçok uygulama da bulunuyor. 2014 yılında Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme Prensipleri’ni imzalayan ilk kargo şirketi olan Aras Kargo'da kadın çalışan önerene prim sistemi, annelere esnek çalışma saati, bebekler bir yaşına gelinceye kadar her gün iki saat süt izni, bir-üç yaş arası her gün bir saat bebek bakım izni ve üç yaşına kadar cumartesi izni, annelere okulun ilk ve son günü ile aşı günlerinde izin, hijyenik emzirme odaları tahsisi gibi uygulamalar bulunuyor.