Londra Metal Borsası'nda nikel işlemleri yeniden açıldı

Londra Metal Borsası'nda (LME) nikel işlemlerinin yeniden başlamasıyla ilgili açıklama yapıldı.

16.03.2022 17:17:000
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Londra Metal Borsası'nda nikel işlemleri yeniden açıldı

Borsadan yapılan açıklamada, LME'de "teknik sistem hatası" gerekçesiyle bu sabah askıya alınan nikel işlemlerinin Londra saatiyle 14.00'te (Türkiye saatiyle 17.00'de) yeniden işleme açıldığı kaydedildi.

LME'den bu sabah yapılan açıklamada, nikel işlemlerinin yeniden başlatıldığı ancak piyasanın açılmasıyla günlük fiyat limitlerine ilişkin yaşanan "teknik sistem hatası" nedeniyle işlemlerin askıya alındığı belirtilmişti.

Dünyanın en büyük nikel üreticilerinden Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ortaya çıkan tedarik endişeleriyle geçen hafta nikelin ton fiyatı 100 bin doları aşmıştı. Elektrikli araçlar ve çelik sanayisi için büyük önem taşıyan nikel fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle 8 Mart'ta LME'de işlemler durdurulmuştu.

LME, pazartesi günü yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan rekor artış ve dalgalanmalar nedeniyle nikel ve diğer ana metal işlemlerinde günlük fiyat limitleri belirleneceğini duyurmuştu. Buna göre, nikelde bu limit, aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak belirlendi.

Farklı metaller ve emtialar için vadeli işlem sözleşmeleri sunan İngiltere merkezli LME'de 3 ay vadeli nikelin ton fiyatı, Londra saatiyle 08.01'de 7 Mart'taki kapanışa göre yüzde 8,5 azalarak 43 bin 995 dolardan işlem görmüştü.

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