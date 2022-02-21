Lüks yat talebi yükseldi: Sirena Marine kapasite arttırdı

Türkiye’nin ilk seri üretim yat markası Sirena Marine, gelen yüksek sipariş talebini karşılayabilmek için kapasite artırımına giderek, yeni yatırımlara yöneldi.

Dünya fuarlarında boy göstermeye ve Sirena Yachts serisini büyütmeye devam eden marka, sektörde 16. yılını geride bıraktı. Sirena Marine bugün sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli seri yat üreticisi markalarından biri haline geldi. Pandemiye rağmen büyümeyi sürdüren Sirena Marine, sipariş talebinde büyük bir patlama yaşayınca kapasite artırımına gitti.

Sirena Marine, suya indirdiği en son modeli olan Sirena 68 ile çok kısa sürede başarılı bir satış rakamına ulaştı. Eylül 2021’de gerçekleştirilen Cannes Yat Festivali’nde ilk kez dünyanın karşısına çıkan Sirena 68’in satış rakamı, ilk tanıtımının üzerinden sadece beş ay geçmesine rağmen 26’ya ulaştı. Dünya pazarında çok büyük ilgi gören Sirena 68’in uzun menzilli seyirler yapabilme kapasitesine sahip yenilikçi gövde tasarımı German Frers imzası taşıyor. Sahiplerine birçok farklı yerleşim planı ve renk seçeneği sunan Sirena 68, kişiye özel hale getirilebiliyor. Geniş bir hacmi içeren gövde yapısı, tüm misafirlerin bir arada olsalar dahi konforlu zaman geçirebilecekleri alanlar sunuyor.

Sirena Marine’in satıştaki başarısı sadece Sirena 68’le sınırlı kalmadı. 2019 Cannes Yat Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan modeli Sirena 88’in dokuz tanesi yıl sonu itibariyle ABD, Rusya, BAE, İtalya ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu farklı ülkelere satışı gerçekleşti. Sirena 88’den beş tane daha dünya sularında salınmak üzere son hızla üretiliyor. Serinin amiral gemisi olarak anılan Sirena 88; 26,81 metre boyuyla Sirena Yachts'ın en büyük modeli.

Pandemideki durgunluğa rağmen satış taleplerinde ciddi bir artışın yaşandığı Sirena Marine, 2024 yılı için siparişleri almaya başladı. Sipariş edilen modellerin başında Sirena 58 ve Sirena 68 geliyor. Sipariş defterlerinin 2023 yılına kadar dolu olduğunu söyleyen Sirena Marine Ticari Direktörü Ali Onger, yeni talepleri yetiştirebilmek için tersanedeki üretim kapasitelerini artırdıklarını açıkladı. Onger ayrıca fabrikanın halen Rusya’ya gidecek 5 ve İtalya’ya teslim edilecek 6 numaralı Sirena 88 için son hız üretime devam ettiğini, şubatta açıklanacak ve sonbaharda tekne fuarlarında görücüye çıkacak yeni bir modelin inşasının da sürdüğünü söyledi.

Yeni fuar, yeni model

Sirena Marine, uluslararası yat fuarlarındaki gövde gösterisine de devam ediyor. Sirena Marine’in fuar takviminin ilk sırasında ABD’nin en prestijli etkinliklerinden biri olan Palm Beach Uluslararası Yat Fuarı var. Sirena Marine, 24-27 Mart 2022 tarihleri arasında Florida’nın Palm Beach şehrinde yapılacak fuara, yeni siparişlerdeki en gözde modellerden Sirena 68 ile katılacak. Sirena 68, Palm Beach Uluslararası Yat Fuarı’ıyla birlikte Amerika’da ilk kez sergilenecek. Fuarda Sirena 68’in yanı sıra Sirena 88 de ABD’li yat tutkunlarının karşısına çıkacak.