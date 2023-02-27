Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

27.02.2023 12:49:190
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Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer deprem sonrası twitter hesabından paylaştığı mesajda "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

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