MAN, iş gücünü dörtte bir oranında azaltacak

Volkswagen AG'ye ait kamyon üreticisi MAN’ın iş gücünün dörtte birini azaltmayı ve potansiyel olarak üç fabrikayı kapatmayı planladığı bildirildi.

11.09.2020 15:07:000
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MAN, iş gücünü dörtte bir oranında azaltacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’ın kamyon ve otobüs biriminin ayrı yapıya dönüştürülmesiyle kurulan Traton Group tarafından yapılan açıklamada, kemer sıkma programı uygulayan ve kurumsal olarak yeniden yapılanma içinde olan şirkette geliştirme ve üretim faaliyetlerinin yeniden düzenleneceği belirtildi.

Şirketin 36 bin olan iş gücünün dörtte bir oranında azaltılacağının belirtildiği açıklamada, şirketin tüm alanlarında başta Almanya ve Avusturya’da olmak üzere dünya çapında 9 bin 500 çalışanın işine son verileceği ifade edildi.

Açıklamada, üretiminin yeniden yapılandırılması kapsamında bazı fabrikaların başka bölgelere taşınacağına işaret edilerek, bu kapsamda Avusturya'nın Steyr kentindeki fabrikaların yanı sıra Almanya'daki Plauen ve Wittlich'teki fabrikaların tartışmaya açık olduğu vurgulandı.

Yeniden yapılanmanın, şirketin faaliyet bilançosuna 1,8 milyar avro olumlu katkı yapmasının beklendiği açıklamada yer aldı.

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