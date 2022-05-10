Marilyn Monroe portresi rekor fiyata satıldı

Andy Warhol'un, Marilyn Monroe'nun 1960'larda yaptığı portrelerinden biri olan eser, 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri oldu.

Pop art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol'un yaptığı, ikonik Holywood aktristi Marilyn Monroe portresi, 195 milyon dolara satıldı. Bu rakamla, Warhol'un Marilyn Monroe portresi, 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu.

"Shot Sage Blue Marilyn'' adlı portre New York'ta Christie's müzayede evinde açık artırmaya sunuldu. Warhol'un sanatçı Marilyn Monroe'nun 1960'larda yaptığı portrelerinden biri olan eser, 195 milyon dolardan alıcı buldu. Warhol'un Marilyn Monroe portresi, Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği 450 milyon dolara satılan "Salvator Mundi" adlı tablonun ardından dünyanın en pahalı ikinci sanat eseri oldu.