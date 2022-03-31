Mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi açıklandı: Ekonomistlerin tahmini

Ekonomistler, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 5,34 artmasını bekliyor

31.03.2022 11:58:000
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Mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi açıklandı: Ekonomistlerin tahmini

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Nisan pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,80, en yüksek yüzde 6,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,81 artış göstermişti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 38,05'ten yüzde 44,78'e yükseldi.

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