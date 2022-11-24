MASAK, FTX yöneticilerinin varlıklarına el koydu

MASAK'ın internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ilişkin açıklama yapıldı.

24.11.2022 09:37:300
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MASAK, FTX yöneticilerinin varlıklarına el koydu

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.

MASAK'ın internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ilişkin açıklama yapıldı.

FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişilere inceleme başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu ilişkili kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve benzer yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemlerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında askıya alındığı anımsatıldı.

Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler neticesinde bu aşamada, müşteri emanetlerinin usulüne uygun olarak muhafaza edilmediği, gerçeğe aykırı iş ve işlemlerle müşteri emanetlerinin başkaca kişi veya kişiler uhdesine geçirildiği veya yurt dışına çıkarıldığı, müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine aykırı bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği hususlarına yönelik kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımızca, FTX.com'un ülkemizde ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişileri doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed adlı şahıs başta olmak üzere diğer başkaca kişiler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan çeşitli öncül suçlar ve 282'nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılması ve şüpheli mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17'nci maddesi kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur. Anılan başvurumuz neticesinde, şüpheliler hakkında adli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmıştır."

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