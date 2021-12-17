MASFED Başkanı Aydın Erkoç'tan 'tekel' açıklaması

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle, kayıtlı motorlu araç satıcılarına cezai işlem uygulandığı haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aydın Erkoç, açıklamasında şu görüşleri öne sürdü;

'70 bin motorlu araç satıcısını temsil eden Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu olarak uzun zamandır sektörde yaşanan sıkıntıları dile getirmekle beraber çözüm önerileri noktasında da aralıksız çalışmalar sürdürmekteyiz. Bir süredir gündemde olan 2. el araç fiyatlarındaki artış vatandaşlarımızla birlikte en başta bizlerin muzdarip olduğu konuların başında gelmektedir.

Mesleki etik kurallara uyarak çalışan, kayıtlı, vergisini ödeyen motorlu araç satıcıları stok yapacak kadar büyük sermayesi olan firmalar olmamakla birlikte sıfır araç satan bayilerden de araç alamamaktadırlar. Zira bayilerin satış yapması durumunda bayilik sözleşmelerinin tek taraflı iptal edilmesi söz konusudur. Bunun kamuoyunca bilinmesini isteriz.

Mesleğe, sektöre çeki düzen vermek ve mağduriyetlerin önüne geçmek için ciddi çalışmalar yürüten MASFED, bugüne değin meslekle ilgisi olmayıp araç alım satımı yapan ve fiyatların artmasına neden olan kişilerin karşısında olduğu gibi, haksız kazanç peşinde olan,varsa stokçuluk yapan kişilerin de karşısında olacaktır. Bununla birlikte zan altında kalan, işini layıkıyla yapan ve haksızlığa uğrayan meslektaşlarımızın da daima yanında olacağımızı paylaşmak isteriz.

Defalarca gündeme getirdiğimiz gibi 2020 yılında Türkiye’de 9 milyona yakın araç el değiştirmiş, bunun yalnızca 1 milyon 600 binini motorlu araç satıcıları ve otomobil bayileri gerçekleştirmiş. Çoğunluğunu devlete hiçbir vergi ödemeyen, ayaküstü tabir ettiğimiz kişiler alıp satmış. Bu kişiler bayilerden istedikleri gibi araç satın alıp fiyatların artışına sebep oluyor. Bu işi mesleği olarak icra eden ve Ticaret Bakanlığı’na kayıtlı olan esnaf sürekli denetleniyor, buna karşın kayıtlı olmayan kişiler için hiçbir işlem yapılmıyor. Bu hassas dönemde bu konuyu ilgililerin dikkatine sunuyor; araçları bayilerden kullanıcı gibi satın alıp, tekrar satış sitelerine yüksek bedelle ilan verip satmaya çalışan, kayıtdışı olarak karaborsacılık yapan bireysel satıcıların takip altına alınmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığımızdan da talep ediyoruz.

Yine, ikinci el araç fiyatlarının yükselmesindeki en büyük sebeplerden biri olan yurt dışındaki büyük sermaye şirketlerinin Türkiye’ye toplu araç satın almak için giriş yaparak, tüm illerden toplu araç satın almak suretiyle İstanbul’da çeşitli AVM’lerin otoparklarını kiraladığını ve stokçuluk yaptığını da ilgili kanallara iletmeyi görev sayıyoruz.

Son olarak mağduriyet yaşanan bir diğer konuya da değinecek olursak, işi filo kiralama olan firmaların, kiraya verebilmek için satın aldıkları yeni araçlar için stokçuluk yaptıkları yönünde suçlanmamaları gerekiyor. Bu firmalar, araçlarını kiraya veriyor, akabinde de eskimiş kiralık araçlarını piyasada ikinci el olarak satıyorlar.

MASFED olarak mesleği sadece motorlu araç ticareti yapmak olan, bu işi dürüst ve ahlaklı bir ticaret anlayışıyla yapan, devlete vergisini ödeyen meslektaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu tekrar belirtir, tüm dünya ile birlikte hepimizi zorlayan bu dönemde bir an önce ülkemizdeki döviz fiyatlarının düşmesini, araç imalatını sınırlayan çip krizinin son bulmasını ve sektörde normalleşmenin gerçekleşmesini dileriz.'