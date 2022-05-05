Mayıs ayı kira zam oranı ne oldu?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren Mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu.

5.05.2022 11:02:000
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Mayıs ayı kira zam oranı ne oldu?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları nisanda aylık bazda yüzde 7,25, yıllık bazda yüzde 69,97 yükseldi.

Kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor. 

Buna göre Nisan ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde 34,46 oldu.

Böylece yurttaşın 1000 lira olan kirası eğer zam dönemiyse 1.344,6 liraya, 2 bin liralık kirası ise 2.689,2 liraya yükselecek.


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