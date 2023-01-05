McDonald’s, Kazakistan’daki faaliyetlerini durdurdu

ABD’li hızlı servis restoran zinciri McDonald’s, Kazakistan’daki faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

5.01.2023 15:53:170
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McDonald’s, Kazakistan’daki faaliyetlerini durdurdu

McDonald’s Kazakistan Ofisi'nden yapılan açıklamada, “Food Solutions KZ LLP tarafından işletilen hızlı servis restoran zinciri, tedarik kısıtlamaları nedeniyle Kazakistan’da McDonald’s markası adı altındaki faaliyetlerini durdurdu.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hızlı servis restoranlarının yeni bir isimle faaliyetlerine başlayacağı tarihin yakın zamanda duyurulacağı kaydedilerek, “Geçiş tarihinden sonra şirketin devamına ilişkin tüm sorular yanıtlanacaktır.” bilgisi paylaşıldı.

Kazakistan’daki McDonald’s restoranları, 18 Kasım 2022 tarihi itibarıyla yerel tedarik kısıtlamaları nedeniyle geçici olarak faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurmuştu.

İlk restoranını 2016 yılında açan McDonald’s'ın Kazakistan’da yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı 24 restoranı bulunuyordu.

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