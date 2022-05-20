McDonald’s Rusya’daki restoranları kime satacak

32 yıl sonra Rusya’daki işini satacağını duyuran McDonald’s’ın Rusya’da 800′den fazla restoranı ve 62.000 çalışanı var. Şirket yerel bir alıcı arıyordu ve restoranları devralacak kişi bulundu.

Fast food devi McDonald’s, şu anda Sibirya’da 25 McDonald’s restoranını işleten Alexander Govor‘un, firmanın restoranlarını ve personelini devralacağını, yeni bir marka altında işleteceğini duyurdu. Satış fiyatını açıklanmadı ancak şirketin çıkıştan 1 milyar dolardan fazla zarar görmesi bekleniyordu.

BBC’nin haberine göre Alexander Govor, 2015’ten beri McDonald’s’ın lisans sahibi. Aynı zamanda bir rafineri şirketi olan Neftekhimservice’in kurucu ortağı ve Sibirya’daki Park Inn otel ve özel kliniklerinin sahibi olan başka bir firmanın yönetim kurulu üyesi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, anlaşmanın “uzun ve zorlu” bir müzakere sürecinin sonucu olduğunu ve hükümetin Govor’a operasyonları başlatmak için gerekli tüm yardımı sağlayacağını söyledi.

Anlaşmaya göre çalışanlara en az iki yıl boyunca eşdeğer koşullar sağlanacak. Restoranlardan menü, logo ve diğer McDonald’s’a özgü materyaller kaldırılacak.Geçen yıl Rusya ve Ukrayna, McDonald’s gelirinin yaklaşık yüzde 9’unu oluşturuyordu.

İlk Mcdonald’s Ocak 1990’da Moskova’da açılmıştı

McDonald’s’ın Rusya’ya girişi, 1976 Montreal Olimpiyatları’nda başladı, Kempczinski, zincirin Rus Olimpiyat takımının Big Mac Bus’ını kullanmasına izin verdiğinde bayilere, çalışanlara ve tedarikçilere yazdı. 14 yıl sonra, Ocak 1990’da Moskova’da McDonald’s açıldı.

McDonalds’ın sitesinde yer alan tarihçede “McDonald’s, 31 Ocak’ta, Moskova’daki ilk McDonald’s restoranını Puşkin Meydanı’nda açarken, ilk gün 30.000 misafiri ağırladı” deniliyor. 100’den fazla ülkede 39.000 restoranı bulunan McDonald’s, Rusya’daki tedarik zinciri ve restoranlarına milyarlarca dolar yatırım yaptı.