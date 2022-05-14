McDonalds’ın yokluğunda döner satışları katlandı

Rusya'da döner satışları artıyor...

14.05.2022 23:20:000
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McDonalds’ın yokluğunda döner satışları katlandı

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlenlediği saldırı sonrası Mart ortasında Rusya’daki şubelerini kapatan McDonald’s’ın yerini dönerciler (Rusçada: Şaurma) almışa benziyor. Foodtrack’in açıkladığı verilere göre, o tarihten bu yana ülkede döner satışları 23 katlık artış gösterdi.

TürkRus’un Moskviçmag dergisinden aktardığı habere göre Rusya’da döner en çok öğrenciler, taksiciler, kuryeler, turistler ve ofis çalışanları tarafından tüketiliyor.

Dergi olağanüstü talebe rağmen şaurma ustalarının yevmiyesinin 1500 ile 4 bin 500 ruble aralığında kaldığına dikkat çekiyor. Buna göre, bir şaurma ustasının aylık kazancı en fazla 80 bin ruble. (Yaklaşık 1200 dolar)

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