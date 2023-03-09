Mehmet Kutman: Global Ports liman sayısını 26'ya çıkardık

Global Yatırım Holding'in iştiraki ve kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding'in (GPH) yüzde 80 hissedarı olduğu konsorsiyum, İspanya'daki Alicante Kruvaziyer Limanı'nın 15 yıl süreyle işletilmesine dair imtiyaz sözleşmesini imzaladı.

Holding açıklamasına göre, operasyonlara başlanmasının Global Ports Holding'in mali yılının sonuna kadar (31 Mart 2023) gerçekleşmesi bekleniyor. Konsorsiyumun yüzde 20 oranındaki diğer hissedarı ise Kanarya Adaları'nda 1936'dan bu yana Las Palmas Limanı'na hizmet sağlayan, 1998'den beri palamar, bagaj, yolcu hizmetleri gibi alanlara yoğunlaşan ve deniz çevreciliği konularında da faaliyet gösteren bir aile şirketi olan Sepcan S.L. ("Sepcan").

Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Alicante Kruvaziyer Limanı, Liman Başkanlığı tarafından liman ve çevresini önemli ölçüde geliştirip, sahil şeridi ve şehirle entegrasyonu sağlayacak kapsamlı bir yatırım sürecinden geçmektedir. İmtiyaz sözleşmesi hükümleri gereği GPH, kruvaziyer terminalinin yenilenmesi ve modernizasyonu için 2 milyon avroya kadar yatırım yapmayı planlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İspanya'nın doğu kıyısındaki en çok talep gören ve büyüyen kruvaziyer destinasyonlarından olan Alicante Kruvaziyer Limanı, güçlü havalimanı bağlantısı ile yılda 100 binden fazla yolcu ağırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Akdeniz çanağındaki paylarını yüzde 40'a çıkardıklarını belirterek, "Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak Alicante Kruvaziyer Limanı ile birlikte portföyümüzdeki liman sayısı 26'ya yükseldi. Her bir limanımızda afet bölgesi için yardım toplanması için çalışmalar yürütüyoruz. Portföyümüzü büyütmek için de adımlarımıza ara vermeden devam ederek tüm dünyada farklı coğrafyalarda 25-30 limanı takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.