Memur maaşına yüzde 110 zam talebi

Memur-Sen, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme'ye dair taleplerini Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın toplantıda, kamu işvereninin, adil bölüşümü, alın terinin karşılığını, kamu görevlilerinin hukukunu, büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu hayata geçirmek için toplu sözleşme masasını bir fırsat olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Ocak ayından bu yana dolar kurunda yüzde 46, gram altında yüzde 47, son 1 ayda ise akaryakıtta yüzde 40'ın üzerinde artışın yaşandığına dikkati çeken Yalçın, "Bu noktada, kamu işveren tarafı da mali disiplin politikaları, ekonomide dengeleme ve tasarruf tedbirleri gibi gerekçeler yerine ekonominin gerçek verilerini dikkate alarak; alım gücünü yükseltecek, reel geliri artıracak tekliflerle masaya gelmelidir." dedi.

"Kamu işvereni 1 Ağustos'ta teklifle gelmeli"

Toplu sözleşme görüşmelerinde öncelikle 22 bin lira olması gerekirken 1,650 lira eksik uygulanan en düşük devlet memuru maaşını tanzim etmek istediklerini vurgulayan Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme'ye dair şunları talep etti:

"Geçtiğimiz iki yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış talep ediyoruz. İki yıllık süreçte toplam yüze 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 lira olacaktır."

Taleplerini bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacaklarını bildiren Yalçın, "Tekliflerimizi sunumundan sonra kamu işvereni için bir hafta gibi uzun bir süre var. Bu süre içerisinde, kamu işvereni tekliflerimizi tasnif edip, ayrıştırıp, 1 Ağustos itibarıyla masaya teklifle gelmelidir." ifadelerini kullandı.

"Aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmeli"

Yalçın, talepleri arasında ücret skalasındaki çarpıklığın giderilmesi, kamu görevlilerinin özgürlüklerinin artırılması, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi ve emekli aylıklarının artırılmasının da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, diğer taleplerini şöyle sıraladı:

"Enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini, Toplu Sözleşme ikramiyesinin aylık 1000 lira olarak ödenmesini, kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini, 1. dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını, dini bayramlarda kamu görevlilerine 4 bin 850 lira ikramiye ödenmesini, eş yardımının 2 bin lira, çocuk yardımının 500 lira ödenmesini ve emeklilere de verilmesini, 8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz. Bunlarla birlikte, mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef gibi birçok ünvandaki kamu personelinin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının iyileştirilmesini, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesini, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını, kadroya geçişte kapsam dışında kalan İdari Hizmet Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz."