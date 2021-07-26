Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen zam talebini açıkladı

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış talep etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hizmet kollarındaki sendikaların genel başkanlarıyla konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine dair taleplerini açıkladı.

Türkiye Kamu-Sen ve KESK'e, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecinde birlikte hareket etme çağrısında bulunduklarını anımsatan Yalçın, "Davetimize olumlu cevap veren Kamu-Sen ile birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdik. Bu nedenle tekliflerimizi ortaklaştıran teknik ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

"Alım gücünün aşağı yönlü seyir izlediği bir süreci yaşadık"

Yalçın, 2019'da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla sonuçlanan toplu sözleşmeyi hatırlatarak, "Mutabakatsız geçen 18 ayda, enflasyon, dolar, altın ve diğer parametrelerin yukarı yönlü, alım gücünün ve satın alma paritelerinin aşağı yönlü seyir izlediği bir süreci yaşadık." diye konuştu.

Sözleşmenin, 4 milyonu aşkın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Kamu görevlilerinin maaş ve aylıklarının 2022 yılında yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17 olmak üzere iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını, kamu görevlilerine ayrıca toplam yüzde 6 refah payı verilmesini, mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için de 600 lira seyyanen zam yapılmasını istiyoruz."

Yalçın, hükümetten ilk teklifi, 2 Ağustos'taki birinci toplantıda beklediklerini belirterek, "Zaman ve enerji kaybına mahal vermemek adına kamu işvereninden en geç 2 Ağustos'ta ilk oturumda masaya teklif sunmasını istiyor ve bekliyoruz." dedi.

"Sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli"

Taleplerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bugün sunacaklarını bildiren Yalçın, 51'i ortak olmak üzere toplam 91 maddelik teklif listesini paylaştı.

Ayrım yapılmadan tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlandırılmasını isteyen Yalçın, şu talepleri sıraladı:

"Kıdem aylığında sınırlama kalkmalı, gösterge rakamı artmalı. Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, kamuda sözleşmeli istihdama son verilmeli, vekil, ebe, hemşire, imamlar ile usta öğreticiler, fahri ve benzeri pozisyonlardaki personel kadroya geçirilmeli. Bayramda ayrım yapılmamalı, kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmeli. Vergi gelir kaybı üretmemeli, gelir vergisinde yüzde 15 oranını aşan kısım kamu işverenince ödenmeli. KİT'lerde yüzde 15'e kadar ücret tavanı düzenleme yetkisi verilmeli. KİT'lerde temel ücret gruplarından 1. grupta olanların tavanı yüzde 15, 2. grupta olanların yüzde 10, 3. grupta olanların yüzde 5 puan ilave artırılmasını istiyoruz. Derece yükselmesinde sınırlama sona ermeli, kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye yükselebilmeli. Doğum, ölüm, evlenme yardımı ödenekleri artırılmalı. Giyecek ve yemek yardımı ödenekleri artırılmalı, kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılmalı. 2022 yılı için 500 lira, 2023 yılı için 650 lira tutarında giyecek yardımı ödeneği verilmeli. Kovid-19 nedeniyle oluşan zararlar giderilmeli ve sağlanan haklar genişletilmeli."

Kamu-Sen: Maaşlar eriyor

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise sendika genel başkanlarıyla konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine dair taleplerini açıkladı.

Yıllardır vatandaşların zorunlu tükettiği mal ve hizmet fiyatlarındaki artışların, memur maaşları için temel kabul edilen enflasyon oranının üzerinde gerçekleştiğini belirten Kahveci, bu nedenle kamu çalışanlarının ücretlerinin, mal ve hizmet fiyatlarındaki artışlar karşısında her yıl eridiğine dikkati çekti.

Kahveci, geçen dönemde alınan Hakem Kurulu Kararı gereği kamu görevlilerine 2020'nin ilk ve ikinci 6 aylık dönemlerinde yüzde 4'er, 2021'in her iki 6 aylık dönemi için ise yüzde 3'er zam yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Orta vadeli mali planlara bakıldığında, toplu sözleşme sistemine geçildiği 2012 yılından beri hedeflenen enflasyonun yüzde 5 olduğu ancak bu hedefe hiçbir yıl sonunda ulaşılamadığı görülmektedir. Buna karşın memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlarda hep hedeflenen enflasyon temel alınmıştır. Bugüne kadar gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon farkı hariç maaşlara yapılması kararlaştırılan artışlar gerçekleşen enflasyonun sürekli altında kalmıştır."

"Maaşlar ortalama yüzde 10 eridi"

Kamu çalışanları ve memur emeklilerinin enflasyon karşısında ezildiğini savunan Önder Kahveci, şu rakamları paylaştı:

"2019 yılında 706 dolara karşılık gelen ortalama memur maaşı, 2020 yılı sonunda 570 dolara düştü. Memur maaşı bir senede aylık 136 dolar eridi. 2002'de ortalama memur maaşıyla 22 çeyrek altın alınabilirken, bu rakam bugün 6'ya geriledi. Sadece 2020-2021 haziran ayları itibarıyla 4 kişilik ailenin zorunlu harcamaları tam 1262 lira artarken, ortalama memur maaşındaki artış enflasyon farkı ve temmuz ayı zammı da dahil aylık ortalama 734 lirada kaldı. Yani harcamalar 1262 lira, gelir ise 734 lira arttı. Aile bütçesi son bir yılda 527 lira ile 709 lira arasında değişen rakamlarda açık verdi. Maaşlar ortalama yüzde 10 eridi."

"Memur ve emeklilerin kaybolan yıllarını geri istiyoruz"

Türkiye Kamu-Sen olarak, "Hesaplaşma olmadan helalleşme olmaz. Geçmişin hesabı kapanmadan geleceğe bakılmaz" düşüncesinde olduklarını vurgulayan Kahveci, şu talepleri sıraladı:

"2022 ve 2023 zammı belirlenmeden önce geçmiş dönemdeki erimenin giderilmesi, ekonomik olumsuzlukların yarattığı yaraların sarılmasının zorunluluğunu ısrarla vurguluyor, memur ve emeklilerin ekonomik olarak kaybolan yıllarını geri istiyoruz. Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan kayıplarımıza mahsuben taban aylığa seyyanen net 600 lira telafi artışı talep ediyoruz. Taban aylığa artışın ardından kamu görevlilerine ve emeklilere 2022 yılının tamamı için ocak ayından itibaren yüzde 21 zam ve ayrıca yüzde 3 refah payı artışı istiyoruz. 2023 yılı için ise ocak ayından geçerli olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına yüzde 17 zam ve yine ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı talep ediyoruz. Enflasyon farkının ise TÜFE'nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini istiyoruz."