Memur ve emeklinin refah payı öncesi zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon haziran ayında yüzde 3,92 arttı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memurun alacağı zamlar da netleşmeye başladı.

MEMURLARA SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI

Toplu sözleşmeye göre memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 zam almıştı. Memur ve memur emeklileri bu zammı aşan oranda enflasyon için fark almaya hak kazanıyor. Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar ikinci 6 ayda yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11,77'lik enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 17,77'lik zamma hak kazandı.

EMEKLİLERİN ZAMMI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyor. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zam alacak.

Memur ve emeklilerin kesin zam oranı refah payı eklenmesinin ardından belli olacak.