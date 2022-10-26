Mercedes, Rusya pazarından tümüyle çıkıyor

Mercedes, Rusya'daki üretimlerini martta durdurmuştu. Rusya'da, daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

26.10.2022 12:19:580
Paylaş Tweet Paylaş
Mercedes, Rusya pazarından tümüyle çıkıyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Alman şirketi Mercedes-Benz'in Rusya'daki tüm varlıklarını Avtodom adlı Rus şirketine devrettiğini duyurdu.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mercedes-Benz ile şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodom'a devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi. Mercedes, Rusya'daki üretimlerini martta durdurmuştu.

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) verilerine göre, ülkede Mercedes marka otomobil satışları eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,8 azaldı. Rusya'da, daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sabırsız kuşak nasıl tutulacak

Sabırsız kuşak nasıl tutulacak

Zirvede değişim rüzgarı

Zirvede değişim rüzgarı

"İŞ"TE KLİŞE SENDROMU

"İŞ"TE KLİŞE SENDROMU

Mutluluğa yatırım kazandırıyor

Mutluluğa yatırım kazandırıyor

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Liderlikten önce kaç yıl?

Liderlikten önce kaç yıl?

Yorum Yaz