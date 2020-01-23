Merkel, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 24 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ziyaretin detaylarıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Almanya’nın temmuz ayı itibariyle başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi konuları, görüşmelerin gündeminde ağırlıklı olarak yer alacaktır.

İkili ilişkilerin yanı sıra, Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

Ziyaret kapsamında, Türk-Alman Üniversitesi’nin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışının Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Şansölyenin teşrifleriyle gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır."