Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon beklentilerinde artış sürüyor

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Piyasa katılımcıları Mart ayında da enflasyon beklentilerini yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 31,63'e yükseldi. Bir önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 30,75 olmuştu. Ocak ayında ise bu veriye ilişkin beklenti yüzde 30,44 olarak belirlenmişti.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bir önceki anket dönemine göre arttı. Mart anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 37,72 oldu. Bir önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 35,76 seviyesindeydi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,11 ve yüzde 17,91 olarak gerçekleşti.

Dolar/TL kurunda beklentiler yükseldi

TCMB'nin anketinde katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 22,84 TL iken, bu anket döneminde 22,91 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 23,10 TL iken, bu anket döneminde 23,52 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak kaydedildi. 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,5 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4 oldu.

Bir önceki anket döneminde 30,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 36 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 25,9 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 8,50

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 12,83 düzeyinde oluştu.