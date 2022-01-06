Merkez Bankası açıkladı: Rezervler 111,1 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

6.01.2022 15:56:000
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası açıkladı: Rezervler 111,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 31 Aralık haftasında 126 milyon dolar artarak 111 milyar 52 milyon dolara yükseldi.

Buna göre, 31 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 8 milyon dolar artışla 72 milyar 564 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 24 Aralık'ta 72 milyar 555 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 118 milyon dolar yükselerek 38 milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 489 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 31 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 126 milyon dolar artışla 110 milyar 926 milyon dolardan 111 milyar 52 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

13 şirketiyle Great Place to Work® Sertifikası aldı

13 şirketiyle Great Place to Work® Sertifikası aldı

Nef'ten 2022’nin ilk fırsatı: 2 bin lira taksitle arsa

Nef'ten 2022’nin ilk fırsatı: 2 bin lira taksitle arsa

Dünyada 54 enerji şirketi arasında 4’üncü oldu

Dünyada 54 enerji şirketi arasında 4’üncü oldu

"Türkiye'nin En İyi İşyeri" ödülünü aldı

"Türkiye'nin En İyi İşyeri" ödülünü aldı

ESA Esports, VALORANT’ın Türkiye Ekosistem Partneri oldu

ESA Esports, VALORANT’ın Türkiye Ekosistem Partneri oldu

Bahçıvan Gıda'ya ihracat ödülü

Bahçıvan Gıda'ya ihracat ödülü

Yorum Yaz