Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı yok!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabının bulunmadığı bildirildi.

9.06.2023 15:24:500
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Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı yok!

Yeni merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan adına açılan hesapların sahte olduğu ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabının bulunmadığı bildirildi.

Merkez Bankası yetkililerinden alınan bilgiye göre, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesap, Başkan Erkan'a ait değil. Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.

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