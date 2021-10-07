Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon mesajı verdi

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada, “Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz.” dedi.
Şahap Kavcıoğlu, “Rezervlerimiz 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.
Kavcıoğlu, “Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın arttı.” dedi.