Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2020 yılına ilişkin beklenti anketini açıkladı.

10 OCAK, 20200
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Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı

 Merkez Bankası Beklenti Anketinde 2020 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 10,01 oldu.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,94 ve yüzde 8,51 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6,35 TL iken,bu anket döneminde 6,43 TL'ye yükseldi.

2020 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,4'e yükseldi.

BİST Repo ve Ters Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 12,40'tan yüzde 11,43'e geriledi.

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