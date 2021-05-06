Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu

Merkez Bankası (TCMB), bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 19'da sabit tutma kararı aldı. Beklentiler de faizin sabit tutulması yönündeydi.

6.05.2021 14:01:000
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Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu

Bugün toplanan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Naci Ağbal’ın yerine göreve getirilen Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki ikinci PPK toplantısından da faizin sabit bırakılması kararı çıktı. Kavcıoğlu’nun katıldığı ilk PPK toplantısı olan 15 Nisan’daki toplantıda da faizin sabit bırakılması kararı çıkmıştı. Bugünkü toplantıya dair piyasa beklentisi de faizin sabit bırakılması yönündeydi.

Karar öncesinde 8,31 seviyesinde olan dolar/TL, TCMB’nin kısa süre içinde faiz indirimi yapacağına dair herhangi bir sinyal vermemesi üzerine 8,28’e geriledi.

MEVCUT DURUŞ SÜRECEK MESAJI

Karar metnindeki şu ifadeler dikkat çekti:  “Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.”

Açıklamada ayrıca, “Ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de daha ılımlı bir seyir gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin kalıcılığı makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir” denildi.

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