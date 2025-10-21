Perşembe açıklanacak Ekim ayı faiz kararı ne yönde olur?

Ekonomi çevrelerinin ve piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Ekim ayı faiz kararı ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) merakla beklenen faiz kararı bu hafta açıklanıyor. Geçtiğimiz ay 250 baz puanlık indirime giden TCMB'nin Ekim ayı toplantısında nasıl bir karar alacağı, ekonomi çevrelerinin ve piyasaların en çok merak ettiği konu.

EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı kritik faiz toplantısı için takvim netleşti.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantı sonucunda, yeni politika faiz oranı ve karara ilişkin detaylar aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Anadolu Ajansı (AA) Finans, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Ekim Perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankete katılan 22 ekonomistin ortak tahmini, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,50 seviyesine çekeceği yönünde oldu.

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB, faiz rakamlarını 11 Eylül Perşembe günü saat 14:00'te duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.