Serra Yılmaz, satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak Virgosol’e katıldı

Satış ve pazarlama alanında 20 yılın üzerinde deneyime sahip Serra Yılmaz, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Virgosol’e katıldı.

Virgosol, aldığı yatırımın ardından global büyüme yolculuğunda atağa kalktı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; yönetim kadrosunu stratejik atamalarla güçlendiren Virgosol, satış ve pazarlama faaliyetlerine liderlik etmek üzere teknoloji sektörünün deneyimli ismi Serra Yılmaz’ı Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı. Yılmaz, markanın yurt içi ve yurt dışında pazarlama, satış ve iş geliştirme süreçlerini yönetecek.

