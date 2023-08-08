Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? BofA tahminini açıkladı

BofA'ya göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 20'ye yükselttikten sonra Nisan ayına kadar sabit tutacak.

8.08.2023 15:08:290
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? BofA tahminini açıkladı

BofA Securities ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faiz oranını çok küçük adımlarla artıracağını yazdı.

BofA'ya göre TCMB, politika faizi yüzde 20'ye ulaşana kadar 50-100 baz puanlık artışlar yapacak ve daha sonra Nisan ayına kadar faizi sabit tutacak.

İmamoğlu ayrıca "Petrol fiyatlarındaki artış ve güçlü iç talep nedeniyle cari açık tahminimizi 2023'te 36 milyar dolardan 42 milyar dolara revize ediyoruz. Altın ithalatındaki kota kısıtlamaları muhtemelen yardımcı olacaktır, ancak bu yıl rezerv biriktirme alanının çok sınırlı olduğunu görüyoruz" diye ekledi.

TCMB, Haziran ayının sonundan bu yana iki kez olmak üzere toplam 900 baz puanlık artışa giderek faiz oranını yüzde 17,5'e çıkarmıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Arex Sigorta hedef büyüttü

Arex Sigorta hedef büyüttü

Rekabet Kurumu'ndan Arçelik Pazarlama'ya 65.4 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu'ndan Arçelik Pazarlama'ya 65.4 milyon TL ceza

En değerli küresel markalar içinde 5. oldu

En değerli küresel markalar içinde 5. oldu

İş arayanlar dikkat: Etiya'dan sayısalcılara anında kadro

İş arayanlar dikkat: Etiya'dan sayısalcılara anında kadro

Peakup, unicorn olma hedefine koşuyor

Peakup, unicorn olma hedefine koşuyor

Visa, daha sürdürülebilir bir dünya için yeni iş ortaklıkları kurdu

Visa, daha sürdürülebilir bir dünya için yeni iş ortaklıkları kurdu

Yorum Yaz