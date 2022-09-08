Merkez Bankası rezervleri 111,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 280 milyon dolar artarak 111 milyar 927 milyon dolara yükseldi.

8.09.2022 16:28:000
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervleri 111,9 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 2 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 472 milyon dolar artışla 72 milyar 295 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Ağustos'ta 70 milyar 823 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 192 milyon dolar azalarak 40 milyar 824 milyon dolardan 39 milyar 632 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 280 milyon dolar artışla 111 milyar 647 milyon dolardan 111 milyar 927 milyon dolara çıktı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ağustosta 48,8 oldu

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ağustosta 48,8 oldu

Ağustosta en çok kazandıran yatırım araçları

Ağustosta en çok kazandıran yatırım araçları

İhracatçılar uzak pazarların kilidini açmaya gidiyor

İhracatçılar uzak pazarların kilidini açmaya gidiyor

Goldman Sachs, Fed'den faiz artırım beklentilerini yükseltti

Goldman Sachs, Fed'den faiz artırım beklentilerini yükseltti

Fed'in Bej Kitabı, ekonomik büyüme görünümünün zayıf olduğunu gösterdi

Fed'in Bej Kitabı, ekonomik büyüme görünümünün zayıf olduğunu gösterdi

Küresel piyasalar tarihi ECB kararını bekliyor

Küresel piyasalar tarihi ECB kararını bekliyor

Yorum Yaz