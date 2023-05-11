Merkez Bankası rezervleri 114,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 752 milyon dolar azalarak 114 milyar 132 milyon dolara geriledi.

11.05.2023 16:13:250
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Merkez Bankası rezervleri 114,1 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 5 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 59 milyon dolar azalışla 68 milyar 412 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 28 Nisan'da 68 milyar 471 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 693 milyon dolar azalarak 46 milyar 413 milyon dolardan 45 milyar 720 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 752 milyon dolar azalışla 114 milyar 884 milyon dolardan 114 milyar 132 milyon dolara indi.

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