Merkez Bankası rezervleri açıklandı: Toplam rezerv azaldı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 25 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri geriledi.

31.03.2022 15:53:000
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Merkez Bankası rezervleri açıklandı: Toplam rezerv azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) altın rezervleri 25 Mart haftasında 191 milyon dolar artarak 42 milyar 208 milyon dolardan 42 milyar 399 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 862 milyon dolar azalışla 65 milyar 638 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 18 Mart'ta 66 milyar 500 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 191 milyon dolar artarak 42 milyar 208 milyon dolardan 42 milyar 399 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 671 milyon dolar gerileyerek 108 milyar 708 milyon dolardan 108 milyar 37 milyon dolara indi.

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