Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Ocak haftasında 265 milyon dolar artarak, 109 milyar 814 milyon dolara yükseldi.

27.01.2022 15:11:000
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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 21 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 94 milyon dolar artışla 70 milyar 796 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 14 Ocak'ta 70 milyar 702 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 171 milyon dolar artarak 38 milyar 847 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 265 milyon dolar artarak 109 milyar 549 milyon dolardan 109 milyar 814 milyon dolara yükseldi.

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