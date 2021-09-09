Merkez Bankası rezervlerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 3 Eylül haftasında 933 milyon dolar artarak, 119 milyar 198 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

9.09.2021 15:32:000
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Merkez Bankası rezervlerini açıkladı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Eylül’de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 91 milyon dolar artışla 78 milyar 47 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Ağustos’ta 77 milyar 956 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 843 milyon dolar artarak 40 milyar 308 milyon dolardan 41 milyar 151 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 3 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 933 milyon dolar artışla 118 milyar 265 milyon dolardan 119 milyar 198 milyon dolara çıktı.


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