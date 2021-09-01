Merkez Bankası yatırımcılarla buluştu: Hangi mesajlar verildi?

Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılarla biraraya geldi. TCMB’nin yatırımcı sunumunda, “Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden 115-120 milyar dolar bandına gelmiştir” denildi.

1.09.2021 15:33:000
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Merkez Bankası yatırımcılarla buluştu: Hangi mesajlar verildi?

Anadolu Ajansı’nın kaynaklarına dayandırdığı habere göre sunumda öne çıkan mesajlar şöyle:

“Avrupa’da aşılamaya ilişkin olumlu görünüm turizm ve dış talep kanalları aracılığıyla ekonomimize yansıyor.”

“Öncü göstergeler, yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ediyor.”

“Ülkemizde ihtiyaç kredisi faizi ile ticari kredi faizi arasındaki fark diğer ülke örnekleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyede. Bu duruma bankaların bireysel kredi segmentinde büyüme iştahlarının yüksek olması neden oluyor.”

“Dış denge ve döviz rezervlerimizdeki iyileşme öngörülerimiz ile uyumlu seyretmektedir.”

“Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar bandına gelmiştir.”

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