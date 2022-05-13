Merkez Bankası'na "haciz" koruması

Yabancı merkez bankası varlıklarının haczedilemeyeceği hükmü TCMB'nin esas mukavelesine eklendi.

13.05.2022 09:33:000
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Merkez Bankası'na "haciz" koruması

Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Anonim Şirketi Esas Mukavelesi'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik kapsamında mukaveleye, "Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz" maddesi eklendi.

TCMB Esas Mukavelesi'ndeki bu değişiklik, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kapsamında 19 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Cumhurbaşkanı kararı ile söz konusu yasa, TCMB Esas Mukavelesi'ne işlenmiş oldu.


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