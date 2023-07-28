Merkez Bankası'nda başkan yardımcıları değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı.

28.07.2023 09:35:090
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası'nda başkan yardımcıları değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Şener, Çakmak ve Duman, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı.

TCMB başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dur ya da harca etkisi

Dur ya da harca etkisi

“Arayışta olduğumuz birçok alan var”

“Arayışta olduğumuz birçok alan var”

Devlerin sınav yılı planları

Devlerin sınav yılı planları

Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak: Satın alacak şirket arıyoruz

Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak: Satın alacak şirket arıyoruz

Rönesans, büyüme rotasını Avrupa’ya çevirdi

Rönesans, büyüme rotasını Avrupa’ya çevirdi

Kârda tehlike yılı hazırlıkları

Kârda tehlike yılı hazırlıkları

Yorum Yaz