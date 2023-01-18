Merkez Bankası'ndan, bankalara 'kredi' uyarısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalara ilettiği yazı ile düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artıran uygulamalara son vermelerini istedi.

18.01.2023 09:37:250
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Merkez Bankası'ndan, bankalara 'kredi' uyarısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalardan düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son vermelerini istediği belirtildi. TCMB uygulamaların sektör geneline "yaygın olmadığını" da belirtti. TCMB bankalara ilettiği yazıda uygulamalara devam edilmesi halinde "aşırı ücretlendirmenin önlenmesi, öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması amaçları çerçevesinde ilave düzenlemelerin yapılmasına yönelik ihtiyaç doğabilir" dedi.

TCMB'nin bankalara gönderdiği yazıda "Gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinde, düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara gidildiğine yönelik bulgular tespit edilmiştir. Özellikle bazı bankalar tarafından ticari kredilerin kısa sürelerle temdit edilmesi suretiyle, halihazırda azami sınır öngörülmemiş olan 'Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti' kalemi çerçevesinde ücret tahsil edildiği saptanmıştır" denildi.

TCMB: Söz konusu uygulamalar sektör genelinde yaygın değil

TCMB bankalara ilettiği yazıda uygulamalara devam edilmesi halinde "aşırı ücretlendirmenin önlenmesi, öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması amaçları çerçevesinde ilave düzenlemelerin yapılmasına yönelik ihtiyaç doğabilir" dedi.

İlgili işlemlerin kısa aralıklarla gerçekleşmesinin ve kısa vadeler için yüksek temdit ücretleri uygulanmasının yıllık bazda "aşırı ücretlendirmeye" yol açtığına dikkat çeken TCMB "temdit faaliyetlerinin mutat amaçlarının dışında gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır" dedi. TCMB ilgili ücretin kredi kullandırım ücreti için öngörülen azami sınırlardan kopuk olmaması gerektiğini de belirtti. TCMB uygulamaların sektör geneline "yaygın olmadığını" da belirtti.

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