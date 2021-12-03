Merkez Bankası'ndan dövize yeni bir müdahale

Merkez Bankası, döviz kurlarına yeni bir müdahalede bulundu.

3.12.2021 13:20:000
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Merkez Bankası'ndan dövize yeni bir müdahale

Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

Merkez Bankası, döviz kurlarına bu hafta içinde ikinci kez doğrudan müdahale etti.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.” denildi.

Müdahalenin ardından dolar/TL, 13,5, euro/TL, 15,3’ten işlem görüyor.

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