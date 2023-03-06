Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini yayımladı. TCMB değerlendirmesinde, gıda fiyatlarının sebze, kırmızı et ile süt ve süt ürünleri öncülüğünde yüksek bir oranda artmaya devam ettiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 50. aylık enflasyonun kaydedildiği Şubat ayındaki fiyat gelişmeleri içinde enerji fiyatlarındaki düşüş ivmesiyle birlikte, gıda fiyatlarındaki yüksek seyre dikkat çekti.

TCMB'nin değerlendirmesinde Şubat döneminde yıllık enflasyonun enerjide belirgin olmak üzere tüm ana gruplarda düşüş kaydettiği vurgulandı. Enerji fiyatlarında, kur ve emtia fiyatlarındaki görünüme paralel olarak, son aylardaki ılımlı seyrin sürdüğünü belirten değerlendirmede, temel mal grubunda da bu dönemde aylık artışların yavaşladığına dikkat çekildi.

Hizmetlerde fiyat artışının bir önceki aya göre yavaşlamakla birlikte, yemek hizmetleri, eğitim ve bakım-onarım gibi kalemler öncülüğünde nispeten yüksek seyrettiğini ifade edilen TCMB değerlendirmesinde, kirada aylık artış oranının bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde gerilediği vurgulandı. Tüm bunların yanında TCMB gıda fiyatlarının sebze, kırmızı et ile süt ve süt ürünleri öncülüğünde yüksek bir oranda artmaya devam ettiği belirtildi.

Şubat ayında üretici fiyatları aylık artışının enerji fiyatlarındaki belirgin gerilemenin katkısıyla zayıfladığını belirtilen TCMB değerlendirmesinde, bu görünüm altında çekirdek göstergelerdeki yıllık enflasyonun düştüğü, göstergelerin mevsimsellikten arındırılmış aylık artışının da önemli ölçüde yavaşlayarak Ocak ayı öncesindeki seviyelerine gerilediği ifade edildi.