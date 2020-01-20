Merkez Bankası'ndan ihtiyat akçesi kararı

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu'nda 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.

20 OCAK, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası'ndan ihtiyat akçesi kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın başkanlığında toplandı.

Olağanüstü Genel 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.

Bankanın son yıl kârından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kâra katılarak dağıtılması kabul edildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Glovo, Türkiye'den çıkma kararı aldı

Glovo, Türkiye'den çıkma kararı aldı

İslami ekonomiden hızlı büyüme

İslami ekonomiden hızlı büyüme

İGDAŞ'tan doğal gaz faturasına taksit

İGDAŞ'tan doğal gaz faturasına taksit

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.