Merkez Bankası'ndan ihtiyat akçesi kararı

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu'nda 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın başkanlığında toplandı.
Olağanüstü Genel 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.
Bankanın son yıl kârından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kâra katılarak dağıtılması kabul edildi.