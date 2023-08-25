Merkez Bankası'ndan yeni karar: 3 ödeme şirketine izin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.

25.08.2023 10:05:540
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Merkez Bankası'ndan yeni karar: 3 ödeme şirketine izin

TCMB'nin 3 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Ceo Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ ve Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesi kararı alındı.

Karara göre, söz konusu şirketler, ödeme ve elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak.

Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

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