Merkez Bankası’nın anketinde, 2021 sonu dolar tahmini geriledi

Merkez Bankası’nın anketinde yıl sonu dolar tahmini 8,9184’e geriledi. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüde 16,74’e yükseldi.

17.09.2021 10:38:000
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Merkez Bankası’nın anketinde, 2021 sonu dolar tahmini geriledi

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.

Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,74’e yükseldi. Önceki ankette enflasyon tahmini yüzde 16.30 düzeyindeydi.

Ankete göre yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,9431’den 8,9184’e geriledi.

Yıl sonu cari denge beklentisi 23,5 milyar dolar açıktan 22,4 milyar dolar açığa indi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ankette yıl sonu büyüme beklenti yüzde 6’dan yüzde 8,2’ye yükseldi.

Gelecek 12 ay sonundaki repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 14,89’dan yüzde 14,73’e indi.

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