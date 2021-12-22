Merkez Bankası’nın1 Aralık’taki ilk müdahalesinin miktarı açıklandı

Merkez Bankası’nın 1 Aralık’taki ilk döviz müdahalesinde piyasaya 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdiği açıklandı.

22.12.2021 11:50:000
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Merkez Bankası’nın1 Aralık’taki ilk müdahalesinin miktarı açıklandı

Açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denilmişti. 1 Aralık’taki döviz müdahalesinde piyasaya 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdiği açıklandı.

Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.

Merkez Bankası son 1 ay içerisinde piyasalara 5 kez müdahalede bulundu. 1 Aralık’ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık’ta MB’den müdahale gelmişti.

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