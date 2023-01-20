Merkez'den dövizde libor faizine karşı hamle geldi

TCMB, zorunlu karşılık tutarının üzerinde getirilen dövize yüzde 4,5 faiz verecek. Bankalar yurt dışında tuttuğu dövizler için yüzde 4,3 oranında Libor faizi alıyordu.

20.01.2023 13:09:160
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Merkez'den dövizde libor faizine karşı hamle geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri haricinde yurt içinde tutacakları yabancı para cinsinden hesaplara yüzde 4,5 faiz ödeyecek. Bankacılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, bankalar yurt dışında tuttuğu dövizler için yüzde 4,3 oranında Libor faizi alıyordu.

Bankaların talebi üzerine çalışma yapan TCMB, yurt dışında tutulan dövizlerin yurt içine getirilmesi durumunda, zorunlu karşılık tutarının üzerindeki yabancı para cinsinden hesaplara yüzde 4,5'lik bir faiz verecek. Söz konusu ödeme, Türk lirası cinsinden yapılacak.

Bankacılık kaynakları, Liralaşma Stratejisini destekleyen yeni uygulamanın banka bilançolarını pozitif etkileyeceğini, döviz girişini de artıracağını belirtiyor. Bankaların yurt içinde döviz toplamasını gerektirecek bir durum olmadığa işaret eden kaynaklar, yurt dışı muhabir bankalarda bulunan fazla dövizin TCMB'de tutulması halinde faiz getirisinden faydalanılacağını kaydetti. Kaynaklar, yüzde 4,5'lik faizin, zorunlu karşılık tutarının üzerinde getirilen döviz için verileceğine de vurgu yaptı.

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