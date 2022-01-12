MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlandı

MESS ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları, 140 bin metal işçisinin mali ve sosyal haklarını belirleyen MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaştı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları, 140 bin metal işçisinin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemindeki mali ve sosyal hakları belirleyen MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaştı.

Üç işçi sendikasından yapılan ortak açıklamaya göre, taraflar arasında MESS Genel Merkezi'nde dün akşam saat 19.30'da başlayan görüşmeler, yaklaşık 5,5 saat süren müzakereler sonucunda anlaşmayla sonuçlandı.

Sözleşmeyle, metal işçileri için MESS ortalamasına yıllık yüzde 65,67 oranında zam yapıldı.

Buna göre, birinci 6 ay saat ücretlerinde önce yüzde 10 artış, daha sonra 3 lira 70 kuruş seyyanen zam, ikinci 6 ay saat ücretine yüzde 30 zam ve enflasyon farkı, üçüncü ve dördüncü 6 aylarında ise enflasyon oranında artış gerçekleşti.

Ayrıca, sosyal haklara birinci yılda yüzde 35, ikinci yılda ise enflasyon oranında artış yapıldı. Kurban Bayramı yardımı birinci yıl için bütün gruplarda yüzde 75 oranında artırıldı. İlki bu ay, ikincisi ocak 2023 olmak üzere tüm işçilere net 400 liralık erzak verilecek.

"Bu sözleşme hepimizin ortak kazanımı ve başarısıdır"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, zor ve yorucu bir süreç geçirdiklerini belirterek, sözleşme taslağını MESS'e teslim ettikleri günden bugüne kadar bir yandan ekonomik sıkıntılarla diğer yandan çip krizinin neden olduğu önemli sorunlarla mücadele ettiklerini söyledi.

Sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk oturumu 12 Ekim 2021'de yaptıklarını anımsatan Kavlak, şu bilgileri verdi:

"O tarihten bu yana 8 oturum gerçekleştirdik. Bu oturumlarda herhangi bir sonuç elde edemedik. Dün başladığımız 9. oturumda MESS ile anlaşmaya vardık. Hepinize, ülkemize, işçi sınıfına ve metal işçilerine hayırlı uğurlu olsun. Anlaşmayla saatlik ücret ortalamamıza yıllık yüzde 65,67 zam alındı. Bunun ifadesi şudur; yıllık ortalama saat ücretine gelen zam 13 lira 93 kuruştur. Ortalama ücretimize yıllık brüt 4 bin 181 lira, nette ise yaklaşık 3 bin 554 lira artış sağlanmıştır."

Sözleşme görüşmelerine dün saat 22.00'den itibaren Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları genel başkanları ve yönetimlerinin de katıldığını ve sözleşmeye imza koyduğunu belirten Kavlak, şunları kaydetti:

"Bu sözleşme, hepimizin ortak kazanımı ve başarısıdır. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme gerçekten başarılı bir sözleşme olmuştur. Yine hep birlikte tarih yazdık. Sizler bu süreçte iş yerlerinde, sokaklarda, caddelerde, kent meydanlarında yağmur çamur demeden direndiniz. Sendikanızın arkasında durdunuz. 2 Ocak günü Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda yine tarih yazdınız. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca, biraz önce söylediğim koşulların arkasına sığınmayan ve bize karşı duyarlı yaklaşım gösteren MESS yönetimine, özellikle de MESS Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol'a da teşekkür ediyorum."