MESS lokavt kararı aldı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası’nın almış olduğu grev kararına karşı MESS tarafından lokavt kararı alındı.

MESS tarafından daha önce yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre, MESS üyesi şirketler imalat sanayi cirosunun yaklaşık dörtte birini oluştururken; üyelerin Türkiye ekonomisine katkısı yıllık 30 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. MESS üyeleri, imalat sanayi ihracatının da %39’unu gerçekleştiriyor.

Sendika kapsamındaki şirketlerden Ford Otomotiv tarafından bu sabah KAP’a yapılan açıklamada, lokavt uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine karar verildiğinin kendilerine bildirildiği ifade edildi.

Otomotiv ana sanayi ve beyaz eşya üreticilerinin de aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan 130,000 işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine işçi sendikaları grev kararı almıştı.

Daha sonra MESS ilk altı ay için ücret artış teklifini %10’a çıkarmış ancak Türk Metal Sendikası teklifi reddetmişti.

İşçi tarafını temsil eden Türk Metal ve Özçelik-İş, sözleşmenin ilk altı ayı için %26; Birleşik Metal-İş ise %34 ücret artışı talep ediyor.

Borsada işlem gören şirketlerden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Karsan, Otokar, Tofaş ve Türk Traktör grev kararını KAP’ta duyurmuştu. Ayrıca KAP’a lokavt kararını bildiriyorlar.