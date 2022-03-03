Metaverse ile online alışverişler de evrilecek

IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara’ya göre, Metaverse ile online alışveriş AVM'lerde reyonları gezerek, hatta ürünleri fiziksel olarak deneyimleyerek kullanacağımız bir dünyaya doğru evrilecek.

Dijitalleşmenin getirdiği değişimle hayatımıza giren Metaverse’ün popülerliği her geçen gün artıyor.

2005 yılında kurulan, web ve mobil tabanlı yazılım çözümleri sunan bir e-ticaret altyapı sağlayıcısı olan IdeaSoft'un CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara’ya göre, Metaverse online alışverişleri sanal alışveriş merkezleri içerisinde reyonları gezerek, hatta ürünleri fiziksel olarak deneyimleyerek kullanacağımız bir dünyaya doğru evrilecek.

Metaverse’ün hızla hayatımıza girmeye başladığını belirten Seyhun Özkara, “Dijitalleşme şu anda daha hızlı olduğu ve pandeminin etkisi ile hepimizi alıştırdığı için daha kısa sürede hayatın içerisinde yer alacak. İlerleyen dönemde Metaverse dünyası, online alışverişleri sanal alışveriş merkezleri içerisinde reyonları gezerek, hatta ürünleri fiziksel olarak deneyimleyerek kullanacağımız bir dünyaya doğru evrilecek” dedi.

Bitcoin’in geldiği noktada insanların risk almayı sevdiğinin anlaşıldığını da söyleyen Özkara, “İlerleyen dönemde oluşabilecek büyük bir değeri kaçırma ihtimali de bu risk alma isteğini tetikliyor. Tıpkı ilk akıllı telefondan bu noktaya geldiğimiz gibi, teknolojik ekipmanların üretim maliyetlerini de göz önünde bulundurduğumuzda, zaman içerisinde çok daha etkili kullanımı kolay ve düşük maliyetli teknolojik cihazlarla hayatımızda daha çok yer edinecektir. Bütün ekonomi haberlerinde döviz kurları, altın, gümüş gibi bilgilerle birlikte artık Bitcoin bilgisi de günlük olarak hayatımızda yerini aldı.” şeklinde konuştu.

Özkara ayrıca; “Tabana yayılması, birçok haneye girmesi ve temel davranışlarımızı zaman içerisinde değiştirmesi için sanırım daha yolun çok başındayız. Burada risk alırken ve yatırım yaparken ilerleyen dönemde olası olumsuz senaryolarda da pişman olmayacağınız şekilde pozisyon almak daha doğru olur.” diyerek sözlerini tamamladı.