Metaverse ve elektrikli araç yatırımlarına büyük ilgi

Ak Portföy geçtiğimiz ay içerisinde bu sektörlere yatırım için 2 değişken fon ile beraber, 2 adet Anapara Korumalı Fonu Türkiye’de ilk kez yatırımcılara sundu. Akbank’ın tüm kanallardan müşterilerine sunduğu bu fonlar sadece bir ayda 150 milyon TL büyüklüğe ve yaklaşık 9 bin yatırımcıya ulaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, “Günümüz şartlarında tematik fonlar yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Daha önce yatırımcılarımızı sağlık, alternatif enerji, turizm ve blockchain gibi temalar ile tanıştırmıştık. Şimdi de metaverse ile elektrikli ve otonom araçlar temalarını müşterilerimize sunuyoruz. Ak Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon ile Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon, farklı temalarıyla portföyünü zenginleştirmek isteyen müşterilerimizi bekliyor. Yatırımcılarımız birikimlerini, geleceğin dünyasını şekillendirecek teknoloji şirketlerine sahip bu fonlarda değerlendirebilir. Yine bu kapsamda anapara korumalı fonları farklı temalar ile sunarak müşterilerin portföylerini çeşitlendirmesine imkan veriyoruz. Bu fonların en büyük avantajı, fonlar, yatırımcıların dalgalı piyasalarda önlerini görmesini sağlıyor. Sektörde toplam 100 milyar TL büyüklüğe ulaşarak lider konuma gelen Ak Portföy, Anapara Korumalı Fon’larda da %93’lük pazar payı ile liderliğini sürdürüyor” diye konuştu.

Akbank Yatırım Hizmetleri Bölüm Başkanı Evren Cantürk ise “Metaverse teknolojileri çok hızlı şekilde gelişiyor. Teknoloji gelişirken de insanların hayatını değiştiriyor. İnsanlar günlük hayatta yapabildikleri her şeyi meta-evrenlerde yaparken daha fazlasını da bulabiliyor. Bu sebeple yatırım dünyası ve yatırımcılar için de bu teknolojileri geliştiren şirketler büyük önem kazanıyor. Akbank Yatırım Hizmetleri olarak en son teknolojilere en çabuk şekilde uyum sağlamayı hedeflediğimiz için müşterilerimize 2 farklı temada fonlar sunduk. İlki Metaverse teması… Meta evrenlere yatırım yolu ile dahil olmak isteyenler, Ak Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Fonu sayesinde tek işlem ile 20 şirkete yatırım yapabiliyor. Bu fon, Metaverse’ün değiştirdiği günlük yaşam rutinine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Diğer yeni temamız ise elektrikli ve otonom araçlar… Otomotiv sektöründe devrime yol açan şirketleri içeren Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon’u da 30 farklı şirkete aynı anda yatırım imkanı sağlıyor. Otonom araç devriminden pay almak isteyen yatırımcılarımız bu fonu tercih ediyorlar” dedi.